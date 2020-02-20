واشنطن تستهدف 5 إيرانيين في أحدث موجة عقوبات أميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة.

وأفادت مذكرة نشرت اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة إيرانيين في أحدث إجراء تتخذه ضد طهران.

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على المسؤول الديني النافذ في مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي، وعباس علي كدخدائي وسياماك راهبيك وحسن صداغي مقدم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن «إدارة ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة».

وأوردت مذكرة منشورة، الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية.

وأفادت المذكرة الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين المُعاقبين يمنعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي إيجاز صحافي في واشنطن، الخميس، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك، إن مجلس صيانة الدستور يضم 12 من الخبراء الذين يقررون من يملك حق الترشح في الانتخابات التي تجري، الجمعة، في إيران.

وحسب هوك، فإن المجلس منع أكثر من 7 آلاف من راغبي الترشح بالمشاركة، وكذلك 90 عضوا في البرلمان من إعادة الترشح.

واتهم، رئيس مجلس صيانة الدستور، جنتي، بأنه ساعد النظام على مدى 40 عاما من أجل البطش بالشعب.

ووصف المبعوث انتخابات إيران، الجمعة، بأنها مجرد مسرحية سياسية في ظل عزل أكثر من نصف المرشحين، مؤكدا أن نتائجها معروفة مسبقا.

وأكد هوك أن ملايين من الإيرانيين سيقاطعون الانتخابات، موضحا أن أميركا ستواصل معاقبة وكشف وفضح المسؤولين الإيرانيين.

وطالب، النظام الإيراني أن يحترم طموحات الشعب الإيراني، متهما إياه بممارسة سياسة القمع وإنفاق الأموال على أزمات الخارج.