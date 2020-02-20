مصر: المؤبد والمشدد لـ15 متهماً بـ«أحداث السفارة الأميركية الثانية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت حدثاً بالسجن سبع سنوات، وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث السفارة الأميركية الثانية».

وحسب صحيفة «المصري اليوم»، طالبت النيابة خلال مرافعتها بتطبيق مواد القانون الواردة في أمر الاتهام، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بفعل إجرامي تمثل في القتل والاعتداء وإحداث الإصابات، كما استندت إلى التحريات التي أكدت قيام المتهمين باعتصام ميدان التحرير، وأن المنتمين منهم لجماعة «الإخوان» الإرهابية حاولوا إحداث الفوضى داخل البلاد، عقب ثورة 30 يونيو، عقب عزل الرئيس السابق، لمحاولة تصوير فشل الدولة أمام الرأي العام في إدارة البلاد، بينما طالب دفاع المتهمين خلال مرافعته ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، ودفع بعدم جدية التحريات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة دبروا تجمهراً مكوناً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة آخرين، إضافة إلى الإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

