الملك سلمان يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

المصدر: الرياض - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية، وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها».

ونقل وزير الخارجية الأميركي إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

حضر الاستقبال كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

وتتزامن زيارة بومبيو للسعودية مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الـ75 للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية «كوينسي» في 14 فبراير 1945، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.