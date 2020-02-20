الإمارات واليونان تبحثان سبل تحقيق شراكة استراتيجية شاملة

المصدر: أثينا - وام

استقبل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أثينا مع وفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين اليونانيين، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات واليونان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

وقال الجابر إن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل الثنائي بين الإمارات واليونان، وتطوير مجالات التعاون واستكشاف فرص وآفاق أرحب لتوثيق وتوسعة نطاق هذا التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما في التنمية والتقدم.

وأكد تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع اليونان وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لمخرجات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات في 4 فبراير الجاري، والتي تم خلالها الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للمضي قدماً للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وأشاد الجابر بالعلاقات التاريخية المتميزة والعميقة التي تربط بين الإمارات واليونان والتي تعود إلى العام 1976، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لميتسوتاكيس عكست أهمية هذه العلاقة وجسدت حرص قيادتي البلدين على ترقيتها وتنميتها، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليوناني بأن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليونان تضع الأسس لعلاقة اقتصادية متبادلة المنفعة، والتي ستركز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين.