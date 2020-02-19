نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار.. ومقتل وإصابة عدد من مرافقيه

المصدر: عدن – وكالات

نجا وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأربعاء، من انفجار لغم أرضي في محافظة مأرب، شرقي اليمن، في حين أصيب وقتل عدد من مرافقيه.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لإحدى الجبهات الأمامية التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح.

وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي زرعت ألغاماً أرضية في تلك المواقع قبل الانسحاب منها، وانفجر أحدها أثناء مرور موكب وزير الدفاع اليمني، وبحسب المصدر ، فقد نجا وزير الدفاع من الانفجار في حين أصيب وقتل عدد من مرافقيه.



وتشهد جبهة صرواح وهي إحدى أهم معاقل الحوثيين في مأرب، معارك عنيفة متقطعة منذ أشهر مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.