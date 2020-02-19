مصر: تحاليل الأجنبي المشتبه في إصابته بفيروس كورونا "سلبية"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن نتيجة تحليل الـ “pcr” للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء وجوده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد ٤٨ ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوص والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفاً أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، تواصل متابعة غرفة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.