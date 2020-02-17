الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، فجر أمس، على قطاع غزة.

وزعم الاحتلال أن القصف يأتي رداً على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات «غلاف غزة».

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مروحيات الاحتلال قصفت موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع، كما قصف هدفاً بالقرب من ميناء خانيونس جنوب القطاع.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تشكيل الإدارة الأميركية لجنة لـ«رسم خرائط الضم»، هو «إمعان في العدوان على الحقوق الفلسطينية».

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الخطوة المذكورة تمثل استخفافاً بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن الأميركية، وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتمادٍ في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها».

وجددت الوزارة تأكيدها أن «إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض، ويُجهز نهائياً على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، عن تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بفرض السيادة على غور الأردن، وشمال البحر الميت، والمستوطنات في الضفة الغربية.

- «الخارجية» الفلسطينية:

تشكيل لجنة لـ «رسم خرائط الضم» إمعان في العدوان