أردوغان يهدد بضرب الجيش السوري "في كل مكان"

المصدر: أنقرة - أ ف ب

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضرب قوات الجيش السوري "في كل مكان"، في حال تعرض جنوده لأذى، وقال في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان بأنقرة: "أعلن أننا سنضرب قوات الجيش السوري في كل مكان، اعتباراً من الآن، بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا، ونقاط المراقبة التابعة لنا، أو في أي مكان آخر".



يأتي هذا التهديد بعد مقتل أكثر من 10 جنود أتراك، في قصف نفذته القوات السورية بمحافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وحققت قوات الجيش السوري، المدعومة بغارات جوية روسية، تقدماً في عمليتها لاستعادة المحافظة من الفصائل المسلحة، وزادت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الجنود الأتراك والقوات السورية من خطورة الوضع ميدانياً، وكذلك من التوتر بين موسكو وأنقرة.



وفي موقف قلَّ مثيله، انتقد أردوغان روسيا بشكل مباشر، الأربعاء، مضيفاً: "تركيا ستفعل كل ما هو ضروري، لرد القوات السورية إلى خلف نقاط المراقبة الـ12، التي تمت إقامتها في إدلب بموجب اتفاق سوتشي، سنفعل كل ما هو ضروري على الأرض وفي الجو، دون أي تردد ودون أي تأخير".

من جانبها، تواصل قوات الجيش السوري التقدم والسيطرة على مدينة تلو الأخرى، رغم تحذيرات أنقرة.

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