أردوغان يهدد دمشق لهجومها على الجنود الأتراك في سورية

المصدر: متابعات - شريف مهدي ووكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية ستدفع "ثمناً باهظاً للغاية" لهجومها على القوات التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سورية، حيث قُتل 13 جنديا تركيا خلال نحو أسبوع.



وأضاف أردوغان في كلمة له: "بعثنا بالردود اللازمة للجانب السوري على أعلى مستوى".



ورغم أن أردوغان قال إن "الجانب السوري نال ما يستحق خاصة في إدلب"، فإن تصريحاته جاءت تزامناً مع استعادة الجيش السوري سيطرته وللمرة الأولى منذ عام 2012، على كامل طريق حلب - دمشق الدولي، بعد أسابيع من بدء هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات السورية سيطرت على الطريق السريع "إم5" وهو الطريق الرئيس بين حلب والعاصمة دمشق ويمر عبر درعا في جنوب سورية، كما استعاد الجيش السوري الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق استراتيجي حيث يتقاطع إم5 مع طريق سريع رئيس بين الغرب والشرق.