احتجاجات حاشدة لطلاب العراق رفضاً لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

المصدر: بغداد - وكالات

شهدت ساحات التظاهر في محافظات عراقية عدة، مسيرات لطلاب الكليات والمعاهد والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين في رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وللمطالبة بإبعاد الجماعات المخربة التي تعمل على فض التظاهرات الاحتجاجية بالقوة، وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً وانتشاراً لحماية ساحات التظاهر في محافظتي كربلاء والنجف من أية احتكاك بين المتظاهرين السلميين والمخربين، فيما أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي.

وتوافدت أعداد من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في الاحتجاجات، فيما أصدرت قيادة عمليات بغداد بياناً أكدت خلاله أنها ستتخذ سلسلة إجراءات أمنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار الهجمات الخطرة.

ونظم الطلاب في «ذي قار»، تظاهرات دعماً للاحتجاجات ورفضاً لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة والتأكيد على استمرار الإضراب، وفي محافظة الديوانية، خرج الطلاب في تظاهرات مماثلة بساحة الساعة.

وأفاد شهود عيان بأن متظاهراً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها خلال الاضطرابات التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية الأسبوع الماضي في مدينة كربلاء جنوب بغداد، وقال الشهود إن «المتظاهر مشتاق علي توفي في أحد مستشفيات محافظة كربلاء متأثراً بجروح كان أصيب بها في ساحة التربية يوم الخميس الماضي، خلال مصادمات شهدتها الساحة».

وقال متظاهرون إن الناشط محمد العيساوي اختُطف في محافظة النجف من قبل جماعة مجهولة، ولم يعرف مصيره، وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام دار معاون مديرية تربية ميسان السابق ضمن حي المعلين دون وقوع إصابات، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.

سياسياً، أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، مشيراً إلى أنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة.

وقال علاوي في بيان أصدره أمس: «مرةً أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمراء، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين وتأكيد أن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران من أنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية، ونؤكد أن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم، وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار». وأضاف علاوي أن «السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها بالعراق ودول المنطقة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها»، مجدداً الدعوة لإيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية. وجاء بيان علاوي بعدما توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، القوات الأميركية الموجودة في العراق، قائلاً إنه «سيتم طرد الأميركيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم».

إياد علاوي:

«إيران تجاوزت الخطوط الحمراء، وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، ولن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية».