جندي يطلق النار عشوائياً ويقتل 20 شخصاً في تايلاند

المصدر: بانكوك - رويترز

قالت الشرطة التايلاندية إن جندياً أطلق النار بشكل عشوائي، أمس، في مدينة ناكهون راتاسيما بشمال شرق البلاد، وذكرت وسائل إعلامية أن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

وكتب الجندي، الذي تشتبه فيه الشرطة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الموت حتمي للجميع»، ونشر أيضاً صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.

وقال المتحدث باسم الشرطة في رسالة للصحافيين، إن الجندي أطلق النار في أماكن مختلفة بالمدينة التي تبعد أكثر من 250 كيلومتراً عن العاصمة بانكوك.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندي وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق، ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون، وأمكن سماع دوي الطلقات في الفيديو.