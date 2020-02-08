الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد التوترات الأخيرة وتحسباً لاندلاع مواجهات جديدة، فيما تبادل غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيس للخطة الأميركية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الاتهامات عن تداعيات خطة ترامب.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين، الخميس، اثنان منهم في مواجهات بمدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال هدم الجيش الإسرائيلي منزل منفذ هجوم ضد إسرائيليين، والثالث من مدينة حيفا قتل بعدما نفذ هجوماً في القدس القديمة ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية. كما أصيب 14 شخصاً، بينهم 12 جندياً إسرائيلياً بجروح فجر الخميس في عملية دهس بسيارة في وسط القدس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ الهجوم، وهو سند خالد الطرمان من القدس.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية أنها تحقق في استشهاد فلسطيني رابع قتل برصاص الجيش الإسرائيلي وهو داخل مكتبه.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن الجيش «عزز قواته في الضفة الغربية».

وقال وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، من تحالف «يمينا» اليميني المتطرف، إن الجيش «سيعزز قواته»، وأضاف خلال اجتماع في وزارة الحرب عقد لتقييم الأوضاع الأمنية والاستماع إلى آخر المستجدات من قادة الجيش، أنه سيتم «الرد بحزم على إطلاق البالونات من قطاع غزة».

وتحدث بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، عن «جهوزية» عالية، مشيراً الى أنه «تم تعزيز قوات الشرطة في الحرم القدسي لضمان الأمن العام وسريان صلاة الجمعة في الحرم القدسي كالمعتاد».

وشارك نحو 25 ألفاً في صلاة الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وجرت الصلاة دون تسجيل حوادث، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، شارك نحو 100 فلسطيني في مسيرة بالذكرى الـ15 لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين ضد خطة ترامب، واتجهت المسيرة نحو الجدار الفاصل بين قرية بلعين وتجمع مستوطنات موديعن عليت المقامة على أراضي أهالي القرية.

وفي نيويورك، حمّل مستشار الرئيس الأميركي غاريد كوشنر الرئيس الفلسطيني محمود عباس «مسؤولية» أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الباب يبقى رغم ذلك مفتوحاً أمامه للانضمام إلى خطة السلام. وقال كوشنر بعد إفادة أمام مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة: «أعتقد أنه يتحمل المسؤولية.. لقد دعا لأيام غضب كردّ (على الخطة)، وقال هذا حتى قبل أن يرى الخطة».

ورد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، قائلاً إن كوشنر الذي يطرح «مشروعات وخططاً للضم والابرتهايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف».

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان، أن التصعيد حاصل نتيجة لإعلان الإدارة الأميركية خطتها للسلام.

- مسيرة فلسطينية في الذكرى الـ15 لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين ضد خطة ترامب.