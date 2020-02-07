راكب صيني يتسبب في إصابة 41 شخصا بـ«كورونا» على متن سفينة سياحية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت اليابان اكتشاف 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية «دايموند برينسس» التابعة لشركة «برينسس كروزس» والمتوقفة في ميناء يوكوهاما.

ويوجد على متن السفينة حوالي 3700 شخص يحملون جنسيات 50 دولة منهم أميركان وروس.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير الماضي في رحلة سياحية، وعادت إليها في 3 فبراير الجاري، وكان بين الركاب، مواطن صيني تبين بعد نزوله في هونغغ كونغ، أنه مصاب بالفيروس.

وبقرار من السلطات اليابانية، رست السفينة بالقرب من يوكوهاما، لإجراء فحص طبي لكل ركابها الذين تم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوعين.