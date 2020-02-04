تركيا تردّ على مقتل 6 من جنودها بضرب عشرات الأهداف في سورية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت تركيا، أمس، أنها ضربت عشرات الأهداف التابعة للحكومة السورية، بعد مقتل ستة من جنودها في محافظة إدلب بشمال غرب سورية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن طائرات من طراز «إف-16» وقطعاً مدفعية قامت بقصف أهداف حددتها الاستخبارات التركية، وأسفر القصف عن مقتل ما بين 30 و35 عنصراً من قوات الجيش السوري، الأمر الذي نفته دمشق، وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أنّ الردّ التركي لم يسفر عن أي إصابة أو ضرر.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها قصفت 54 هدفاً في إدلب السورية، وأدى القصف إلى مقتل 76 جندياً سورية، خلافاً للرقم الذي ذكره أردوغان.من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات العسكرية التركية تعرضت للقصف أثناء الليل بعد تحركها داخل إدلب في منطقة خفض التصعيد، دون إخطار روسيا. وذكر التلفزيون السوري أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الجوية، أسقطت طائرتين مسيرتين قرب القاعدة.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» أن وزيري خارجية روسيا وتركيا بحثا الوضع في إدلب، واتفقا على ضرورة احترام الاتفاق بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال وسبعة أشخاص من عائلة واحدة، في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب.