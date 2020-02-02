ماكرون للبريطانيين: غادرتم الاتحاد ولم تغادروا أوروبا

المصدر: باريس - د.ب.أ

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى البريطانيين بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وكتب في خطاب نشره، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإنجليزية، إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» صفعة لجميع الأوروبيين. وأضاف: «أصدقائي البريطانيين الأعزاء، غادرتم الاتحاد الأوروبي لكنكم لم تغادروا أوروبا».

وأعلن ماكرون اعتزامه زيارة لندن في يونيو المقبل، وأكد أنه سيمنح مدينة لندن وسام جوقة الشرف الفرنسي.

وفي ما يتعلق بالشراكة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حذر ماكرون من «التنافس الضار»، وقال إن الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي مرهون بمدى الالتزام بقواعد التكتل.