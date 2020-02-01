رئيس الوزراء التونسي المكلف يتعهد بإصلاحات اقتصادية

المصدر: تونس ■وكالات

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، أمس، إنه سينفذ حزمة إصلاحات اقتصادية، من بينها مراجعة الدعم، وإصلاح الشركات العامة، إذا حصل على ثقة البرلمان، رغم اقتناعه بأن بعض الإصلاحات قد تواجه رفضاً من النقابات القوية. وقال الفخاخ بشأن الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها اقتصاد البلاد المعتل «أتوقع أن المقرضين، ومن بينهم صندوق النقد، سيواصلون دعم تونس طالما كانت هناك جدية ورؤية واضحة». وأضاف الفخفاخ أن الإصلاحات ستكون ضرورية لإنعاش الاقتصاد. وأكد الفخفاخ أن «10 أحزاب تدعم الحكومة بما يمثل ثلثي البرلمان»، ومن المنتظر أن توقع اليوم على برنامج عمله الذي من أولوياته الحد من نسبة التضخم، ودفع النمو، وإعادة «هيكلة مؤسسات الدولة». ومن المتوقع أن يعلن الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي يُتوقع أن يبلغ عدد أعضائها 27 وزيراً، الأسبوع المقبل.