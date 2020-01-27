اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والمحتجين في بغداد ومدن الجنوب

المصدر: بغداد - وكالات

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين في بغداد ومدن الجنوب، أمس، وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية بعد مساعٍ لفض مخيمات الاعتصام، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أنها وثقت مقتل 12 متظاهراً في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار منذ تجدد الاشتباكات.

وتوافد مئات الطلاب على ساحة التحرير وسط بغداد التي اكتظت بالمتظاهرين المطالبين بإصلاح العملية السياسية والإسراع في تشكيل حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة، والتأكيد على الثبات في ساحة التحرير حتى تتحقق مطالب المتظاهرين.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالقنابل الحارقة والحجارة، وردّت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء، وذلك بعدما شرعت قوات الأمن في إزالة حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، حيث يعتصم المحتجون منذ شهور.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 14 محتجاً على الأقل أصيبوا في العاصمة، واستعان متطوعون بمركبات «توك توك» لإجلاء المحتجين المصابين وسط سحب من الغاز والدخان الأسود المتصاعد من حرق إطارات سيارات.

وتجمع مئات من طلبة الجامعات في ساحة التحرير التي تضم مخيم الاعتصام الرئيس، وهم يهتفون بشعارات مناهضة ضد إيران والولايات المتحدة.

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير، بحسب مصدر في الشرطة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بإصابة 73 متظاهراً عراقياً برصاص وغازات مسيلة للدموع خلال محاولة قوات مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن ساحة البهو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات مكافحة الشغب العراقية شنت عمليات لفض تجمعات لمتظاهرين في ساحة البهو وسط مدينة الناصرية باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، وأوضحت أن القوات الأمنية طاردت المتظاهرين في عمليات كر وفر في شوارع المدينة، فيما شوهد دخان كثيف ونيران مشتعلة جراء حرق الإطارات لإعاقة حركة القوات الأمنية وسط المدينة.

ومازال حقل الناصرية النفطي متوقفاً عن الإنتاج، بعد أن قررت إدارة الحقل إيقاف الإنتاج لليوم السادس على التوالي، حتى يتم حل مشكلة المتظاهرين الذين يضغطون ويقطعون الشوارع المؤدية إلى الحقل ومنع حركة الموظفين والعاملين في الحقل بحثاً عن فرص عمل.

وتجمع العشرات من المتظاهرين على طريق المرور الدولي لمنع حركة الشاحنات المارة عبر حدود محافظة ذي قار إلى المحافظات الأخرى، في إطار خطة لتوسيع رقعة التظاهرات الاحتجاجية بالمحافظة، التي دخلت شهرها الرابع على التوالي.

وقال شاهد عيان إن محتجين أضرموا النيران في مركبتين أمنيتين في وسط الناصرية، بينما سيطر مئات منهم على جسور رئيسة فيها، وذكر شاهد لـ«رويترز» أن أكثر من 2000 طالب من جامعات مختلفة تدفقوا على مخيم الاعتصام في مدينة البصرة جنوب البلاد.

وقالت مصادر في الشرطة وشهود عيان إن الاحتجاجات استمرت أيضاً في كربلاء والنجف والديوانية في تحدٍ لمحاولات قوات الأمن فض الاعتصامات.

من جانبها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في بيان، أمس، عن مقتل 12 متظاهراً في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، منذ تجدد الاشتباكات كما أشارت إلى اعتقال 89 من المتظاهرين.

وقالت المفوضية، إنها مستمرة في توثيق التظاهرات الحاصلة في بغداد وعدد من المحافظات، مبدية أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت التظاهرات، والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.

وأوضحت المفوضية أنها وثقت مقتل تسعة متظاهرين في بغداد، وثلاثة في محافظة ذي قار، مضيفة أنها وثقت إصابة 118 شخصاً في بغداد من المتظاهرين والقوات الأمنية، بالإضافة إلى 78 في ذي قار، و34 في البصرة.

ودعت المفوضية، الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددة على ضرورة إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

الصدر يلغي تظاهرات مناهضة لأميركا

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه ألغى، أمس، تظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق، لتجنب ما وصفه بـ«فتنة داخلية».

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للتظاهر في العاصمة بغداد ومدن أخرى، ضد السفارة الأميركية، بعد المسيرة التي نظمها أنصاره يوم الجمعة الماضي ضد الوجود العسكري الأميركي في العراق. بغداد - رويترز