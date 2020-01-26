ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا الجديد» إلى 41 شخصاً.. وعزل 43 مليوناً

المصدر: بكين - وكالات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي (فيروس كورونا الجديد)، الذي أودى بحياة 41 شخصاً، يتسارع ويضع الصين في وضع خطير، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في ديسمبر الماضي، إلى نحو 1372 شخصاً في الصين، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان الأخرى، وفي محاولة لاحتواء تفشي الفيروس عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص، بعدما أوقفت وسائل النقل العام عن العمل وعلقت التجمعات العامة.

ووصلت، أمس، فرق مسعفين من مدن شنغهاي وجوانجدونج، ومن جيش التحرير الشعبي الصيني، إلى مدينة ووهان وسط الصين، حيث بؤرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لتقديم العون الطبي للمصابين، ووضعت السلطات الصينية 1200 من المسعفين رهن الاستدعاء في مدينة ووهان فقط، في حين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 41 شخصاً، ووصول حالات الإصابة إلى نحو 1372 شخصاً في 30 إقليماً حتى أمس، من بينها 500 حالة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس، 39 حالة في ووهان، في حين توفي شخصان آخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج، ومعظم حالات الوفاة كانت لأشخاص في الخمسينات أو أكبر سناً، وفقاً لوسائل إعلام صينية.

وعززت الصين إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا الجديد، عبر نشر الجيش أطباءه في منطقة الوباء، وبناء مستشفى ثانٍ بشكل طارئ للحدّ من انتشار المرض الغامض، وكثّفت الصين مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ، واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل شمال البلاد وجنوبها، وذلك لمحاولة منع تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربع قارات.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية عارضة، اليوم، لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأميركيين من مدينة ووهان الصينية، فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة روسيا في الصين قولها، إن موسكو تجري مشاورات مع الصين بشأن إمكانية إجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية وإقليم هوبي.

وأعلنت السلطات الأسترالية عن ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، في مدينة سيدني، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لرجل في الخمسينات من عمره بمدينة ملبورن، وزار الرجال الأربعة، أخيراً، مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس.

يشار إلى أن الفيروس الجديد ينتمي لسلالة الفيروسات نفسها التي سببت متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض أصاب نحو 8000 شخص في أنحاء العالم خلال عامي 2002-2003، توفي منهم نحو 800، وتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة، وسجلت فرنسا أولى حالات الإصابة بالفيروس الجديد في أوروبا، بحسب ما أعلنته في وقت متأخر أول من أمس.