بالفيديو.. آثار الهجوم الحوثي على مسجد في مأرب أثناء الصلاة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لأثر الهجوم الحوثي على مسجد في محافظة مأرب وسط اليمن.

واستهدف الهجوم، الذي وقع مساء أول من أمس السبت، مسجداً في معسكر الميل بمحافظة مأرب، أثناء تجمع الناس للصلاة فيه، ووقع الهجوم بصاروخ باليستي، وراح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وعشرات المصابين.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات إن "القصف الذي نفذته مرتزقة ايران، الميليشيات الحوثية، بصواريخ إيرانية انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب، جريمة إرهابية غادرة وجبانة وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية".

أضاف: "ندين الصمت الأممي إزاء هذه الجريمة الإرهابية الجبانة ومسلسل التصعيد الإيراني المتواصل للأزمة في اليمن، والذي يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويضع الصراع مع مرتزقة طهران من الميليشيات الحوثية أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري".



وتابع: "نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي، ونؤكد أن استمرار الصمت إزاء الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من طرف الميليشيات الحوثية بمثابة تواطؤ وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم".

٤-مشاهد من الهجوم الارهابي الذي قام به مرتزقة نظام الملالي في طهران "المليشيا الحوثية" بصواريخ ايرانية على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب وأسفر عن استشهاد79وإصابة81في جريمة ارهابية غادرة وجبانه وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية pic.twitter.com/Nj7qT8C1FK — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 19, 2020