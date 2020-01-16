تمهيدا لعزله.. مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - د ب أ

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس، رسميا أولى خطوات إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، حيث تم تلاوة قراري الاتهام بالتقصير.

وترأس الجلسة السيناتور البارز تشاك غراسلي، الذي دعا المدعين السبعة المعينين من مجلس النواب، بقيادة النائب آدم شيف، ثم تلا شيف الاتهامين بالتقصير.

وسيدعو مجلس الشيوخ رئيس القضاة جون روبرتس من المحكمة العليا، ليشهد بدء إجراءات حلف اليمين من جانب أعضاء المجلس المئة ليصبحوا محلفين.

وسيرأس روبرتس المحاكمة، التي تعد ثالث محاكمة في تاريخ البلاد، والتي من المقرر أن تبدأ بشكل جدي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس النواب قد أحال ترامب للمحاكمة بتهمة التقصير تمهيدا لعزله الشهر الماضي لإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، بسبب قضية أوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبين لعزل ترامب من منصبه.