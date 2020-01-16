قرقاش: حقبة البشير و«الإخوان» أسهمت في عدم استقرار السودان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن حقبة البشير والإخوان المسلمين في السودان تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار.

وتابع قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار». وأضاف «السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف».

وفي تغريدة ثانية قال قرقاش: «يبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ما هو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي».

