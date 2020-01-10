تفاصيل مهمة في كارثة الطائرة الأوكرانية..والتحقيق الإيراني يستغرق سنتين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

سلّم مسؤولون أميركيون «معلومات مهمة» لكييف تتعلق بالطائرة التي تحطّمت في إيران، وفق ما أفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو الجمعة.

وقال بريستايكو عبر تويتر «التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا».

من جهتها قالت إيران إنها تريد تحميل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176، وذلك بعدما ذكرت كندا ودول أخرى أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني ربما عن طريق الخطأ.

وقالت إيران، التي تنفي سقوط الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 بسبب صاروخ، إن الأمر قد يستغرق شهرا أو شهرين لاستخلاص المعلومات من مسجلي الصوت وبيانات الطيران.

وقالت إنها قد تطلب مساعدة روسيا أو كندا أو فرنسا أو أوكرانيا إذا اقتضى الأمر. كما قالت طهران إن التحقيق قد يستغرق عاما أو عامين.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، إن إيران ستسمح لخبراء من أوكرانيا علاوة على خبراء من شركة بوينغ بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأعلن زادة عبر التلفزيون الإيراني أنه تم إبلاغ المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، مشيرا إلى أن المجلس الأميركي عين ممثلاً للمساعدة في التحقيق.

وجاء إعلان زادة خلال مؤتمر صحافي في طهران أعقب التصريحات البريطانية والكندية التي تحدثت عن مؤشرات تدل على ضربة صاروخية بالخطأ.

وقال علي عابد زاده "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ".

ورفض زادة أفادة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس أن عدة مصادر استخباراتية أشارت إلى أن صاروخا إيرانيا أسقط طائرة الخطوط الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران ،مشدداً على أن "أي تصريحات تصدر قبل استخراج البيانات (من صندوقي الطائرة الأسودين) لا تعد آراء خبراء".

جاءت هذه التطورات بينما أظهر تسجيل مصوّر على ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة.

ويظهر التسجيل الذي أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها تحققت منه، جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام. وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وهي في طريقها من طهران إلى كييف يوم الأربعاء، فيما كانت إيران في حالة تأهب لرد عسكري أميركي بعد ساعات من إطلاقها صواريخ على أهداف أميركية بالعراق.