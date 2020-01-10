ملك بلجيكا يزور ملجأ للمشردين في بروكسل

المصدر: بروكسل ■د.ب.أ

زار ملك بلجيكا، فيليب، ملجأ للمشردين في بروكسل، يضم أكثر من 250 شخصاً، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حيث استغلت وسائل الإعلام المحلية الزيارة لجذب الانتباه إلى الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية التي يقدمها الملجأ. ويشار إلى أن القُصَّر يشكلون أكثر من ربع عدد الأشخاص الذين يعيشون في الملجأ، كما أن هناك 21 منهم دون سن الثالثة، حسب ما ورد في تقرير لمحطة «آر تي بي إف» حول زيارة الملك فيليب.

وأفاد التقرير بأن الملجأ - الذي يوفر مرافق صحية ووجبات وخدمات من العديد من منظمات الإغاثة - وصل إلى سعته القصوى. وقد تحدث الملك مع العديد من الأمهات العازبات، وزار غرفة اللعب في الملجأ. يذكر أن الملك فيليب وقرينته الملكة ماتيلدا، لديهما أربعة أبناء تراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً. وتقيم العائلة المالكة في قصرين ببروكسل.