محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع أستراليا في مواجهة حرائق الغابات

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء كومنولث أستراليا، سكوت موريسون، بحث خلاله الوضع الحالي لحرائق الغابات غير المسبوقة التي تشهدها أستراليا.

ونقل سموّه تضامن دولة الإمارات مع أستراليا في هذه الظروف، مؤكداً أن دولة الإمارات تقف خلال هذه الأزمة إلى جانب أستراليا التي ترتبط معها بعلاقات صداقة عميقة.

وقال سموّه: «إن دولة الإمارات على استعداد لدعم الشعب الأسترالي، من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة، وغيرها من أشكال الدعم، للمساعدة في مكافحة الحرائق وإعادة البناء لما خلّفته من أضرار».

وأبلغ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الأسترالي، بأن وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ستقوم بالتنسيق مع الحكومة الأسترالية بشأن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات إلى أستراليا وشعبها الصديق في مواجهة هذه الأزمة. كما ناقش سموّه أهمية تعزيز التعاون، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم.

ولي عهد أبوظبي:

«الإمارات على استعداد لدعم الشعب الأسترالي، من خلال توفير الخبرات والمعدات والقوى العاملة».

التنسيق بشأن المساعدات الإماراتية إلى أستراليا وشعبها الصديق.