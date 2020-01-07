«أنا هنا».. غوايدو يعتلي كرسي رئاسة البرلمان الفنزويلي

المصدر: كراكاس - أ ف ب

اعتلى زعيم المعارضة الفنزويلية منبر البرلمان الثلاثاء مؤكدا انه رئيس البرلمان بعد محاولة قوات الأمن منعه من دخول المبنى، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأنشد غوايدو محاطا بنواب المعارضة النشيد الوطني مؤكدا «أنا هنا».

وقبل ذلك منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لغوايدو ويقول انه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله.

وبعدما منع عناصر من الحرس الوطني غوايدو من دخول مبنى البرلمان لنحو نصف ساعة سادتها فوضى عارمة، ترأس منافسه على المنصب لويس بارا الجلسة البرلمانية.

وعندما سُمح لغوايدو بالدخول مع حلفائه النواب كان بارا قد غادر الجلسة.

وقال غوايدو لدى جلوسه في مقعد رئيس البرلمان "ها نحن هنا، نظهر وجهنا".

وأدى النواب النشيد الوطني في افتتاح الجلسة برئاسة غوايدو إلا أن التيار الكهربائي انقطع عن المجلس ما دفع النواب إلى استخدام مصابيح أجهزتهم الخلوية لإضاءة المكان.

بعدها أدى غوايدو اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة.

وكان عناصر من الحرس الوطني يعتمرون خوذا ويحملون دروع مكافحة الشغب منعوه بادئ الأمر من الدخول.

وخاطب غايدو العناصر الذين كانوا قد أقاموا حواجز عند مدخل مقر البرلمان قبل وصوله بالقول "هذه ليست ثكنات".

كذلك مُنع عدد من حلفائه النواب والمراسلين من الدخول.

وأعلنت المعارضة على "تويتر" أن "أتباع النظام" أصابوا أربعة نواب بجروح.

وأعلنت نقابة العاملين في الصحافة في تغريدة أن ميليشيات مسلّحة مرتبطة بالحكومة هاجمت صحافيَّين وسرقت أجهزتهما.