بوتين في دمشق بزيارة مفاجئة.. ويلتقي الأسد بمقر القوات الروسية

المصدر: دمشق - وكالات

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في سورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف: «وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد».

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سورية منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.