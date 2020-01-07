مصر تعلق رحلات طيرانها إلى بغداد 3 أيام

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت مصر للطيران اليوم الثلاثاء إنها ستعلق رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الأربعاء لعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها العاصمة العراقية.

وأوضحت الشركة في بيان أن قرار تعليق الرحلات حتى يوم الجمعة اتخذ «حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالعاصمة العراقية».

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم، في بيان صحافي اليوم، إنه «نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلي بغداد اعتباراً من غد وحتي يوم الجمعة المقبل وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة».

وحسب البيان، تتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخري عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

وطالب عبدالكريم عملاء شركة مصر للطيران بمراجعة وتعديل حجوزاتهم.

وتوترت الأوضاع في العراق عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.