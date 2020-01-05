التحالف الدولي يوقف مهام التدريب والدعم للجيش العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، إيقاف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية، بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للتحالف.

وأضاف التحالف في بيان: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أميركي".

وتابع البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".

وكان التحالف أعلن، في وقت مبكر صباح اليوم، أن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مساء أمس، لكنه أوضح أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وأضاف التحالف أن الهجومين أصابا مدنيين عراقيين على الأرجح، لافتاً إلى أن إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين بلغ 13 هجوماً.