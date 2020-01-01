تركيا لن تنسحب من مواقع المراقبة في إدلب

المصدر: أنقرة - رويترز

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب السورية «غير وارد»، وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب، وتستضيف أنقرة نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري، وهو أكبر عدد لاجئين في العالم، لذلك تخشى موجة هجرة جديدة من المنطقة التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري، وتعد آخر مساحة كبيرة من الأرض تسيطر عليها قوات المعارضة.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب، ما أدى إلى نزوح لاجئين في الآونة الأخيرة باتجاه الحدود التركية.