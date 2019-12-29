الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من تسجيل أراضٍ في الضفة بوزارة «القضاء» الإسرائيلية

المصدر: رام الله - وكالات

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إسرائيل بالسعي إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وحذّرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، للمسؤولين بتغيير النظام القانوني القائم.

ويقوم النظام الحالي على تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل إدارياً وأمنياً لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما ذكرت الرئاسة أن نقل الإجراءات إلى وزارة القضاء من شأنه تعزيز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن «2334»، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات، وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍّ لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم حرب في فلسطين، وتشكل انتهاكاً لكل الاتفاقيات الموقعة، مجدّدة رفضها، لأن تكون الأرض الفلسطينية وقوداً للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس انتقدت قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية، ووصفته بأنه «يندرج في إطار جرائم حرب».

وقال الناطق باسم «حماس» عبداللطيف القانوع، في تصريح صحافي، أمس، إن: «قرار بينيت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين من أبناء شعبنا».

وأكد القانوع: «هذه جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية».

وأضاف: «ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية، ووقف التنسيق الأمني معه، وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل، كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني».

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، كشفت أول من أمس، عن أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن «مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة».

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أمس، إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، لكن ليس بأي ثمن.

وأضاف أن إجراء الانتخابات شيء مهم وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس، ومقدساتها، وعروبتها، وهويتها، التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي.

وتابع أبوردينة، أن الرئيس عباس، ومِن على منبر الأمم المتحدة، دعا لإجراء الانتخابات ليؤكد للجميع جدية الموقف الرسمي الفلسطيني الساعي نحو انتخابات حرة ونزيهة، يشهد لها العالم أجمع، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لقبول مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحاً وتصويتاً داخل مدينتهم المقدسة.

وقال الناطق الرسمي، إن محاولة البعض الترويج بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات تتم وفق ضغوط دولية هي أوهام لا صحة لها، لأن القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات تم وفق المصالح العليا لشعبنا، ولاقى ترحيباً عربياً ودولياً مؤيداً لهذا القرار.

وأضاف، أن الضغوط هي على الجانب الإسرائيلي لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من شعبنا، ولهم حرية اختيار ممثليهم، كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006، ومن دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن.

أبو ردينة:

الانتخابات الفلسطينية ضرورة.. لكن ليس

بأي ثمن.