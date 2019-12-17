باكستان تحكم بإعدام رئيسها السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"

المصدر: إسلام أباد - وكالات

قال مسؤولون حكوميون إن محكمة باكستانية قضت، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس العسكري السابق للبلاد، برويز مشرف، بتهمة «الخيانة العظمى، وتقويض الدستور».

وقال سلمان نديم، وهو مسؤول قانوني بالحكومة: «برويز مشرف أُدين، طبقاً للمادة السادسة، لانتهاكه دستور باكستان».

ولم يتسنَّ الحصول على النص الكامل للحكم، لكن المحكمة قالت في ملخص له: إنها حللت الشكاوى والتسجيلات والدفوع والحقائق في القضية، وتوصلت إلى حكمها بالأغلبية إذ أيد اثنان من ثلاثة قضاة الحكم على مشرف، وتستند الاتهامات إلى قرار مشرف فرض حالة الطوارئ عام 2007، عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.



واستقال مشرف عام 2008، بعد أن قدم حزب سياسي مساند له أداء فاتراً في انتخابات عامة.

وقال خبراء قانونيون في إسلام آباد إن مشرف يمكنه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، لكن لم يصدر عنه تعليق على الحكم الصادر ضده.. حتى الآن.