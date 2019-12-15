قرقاش: «عام الاستعداد للخمسين» احتفالية مستحقة.. وطموحنا سقفه السماء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن «عام الاستعداد للخمسين»، هو احتفالية إماراتية مستحقة، قائلا:«موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء».

وقال قرقاش في تغريدة، اليوم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«عام الاستعداد للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحّدت الإمارات وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار والتنمية إقليمياً»

وتابع:«سنويةٌ نلج منها إلى المستقبل ومشاريعه كالذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المعرفة».

واختتم قرقاش تغريدته بالقول: «موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء».

