    قرقاش: «عام الاستعداد للخمسين» احتفالية مستحقة.. وطموحنا سقفه السماء

    المصدر:
    • دبي - الإمارات اليوم
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    أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن «عام الاستعداد للخمسين»، هو احتفالية إماراتية مستحقة، قائلا:«موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء».

    وقال قرقاش في تغريدة، اليوم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«عام الاستعداد للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحّدت الإمارات وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار والتنمية إقليمياً»

    وتابع:«سنويةٌ نلج منها إلى المستقبل ومشاريعه كالذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المعرفة».

    واختتم قرقاش تغريدته بالقول: «موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء».
     

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