قرقاش: تسريبات الدوحة هدفها شق الصف والتهرب من الالتزامات

المصدر: دبي الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية دون الدول الثلاث هدفها شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد على أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وتابع قرقاش:"الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

