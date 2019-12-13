اختفاء حمزة الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية

المصدر: صنعاء -الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن معلومات تشير الى اختفاء حمزة الحوثي القيادي الحوثي وشقيق زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عبدالملك الحوثي، مشيرة إلى أن حمزة قد يكون ضحية جديدة في إطار صراع الاجنحة القيادية في صفوف الميليشيات.

واوضحت المصادر أن حمزة الحوثي شقيق زعيم المليشيات، تصدر لفترات طويلة وسائل الإعلام الحوثية، وشغل عضو فريق الحوثي المفاوض في جنيف، إلا أنّه اختفى منذ أكثر من عام، لافتة إلى انه قد يكون ضحية صراع الأجنحة على النفوذ والسلطة رغم قرابته من زعيم الميليشيات وهو ما يكشف عن قوى خفية تدير الميلشيات وتحكم صنعاء.

وذكرت المصادر ان اختفاء حمزة جاء بعد تصريحات له انتقد فيها رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات محمد عبد السلام والناطق الرسمي باسم الميليشيات، بعد سيطرته على تجارة النفط والغاز في مناطق سيطرت الميليشيات وحصوله على دعم مباشر من طهران.

يأتي ذلك في وقت شهدت وزارة الزراعة والري في حكومة الميليشيات الحوثية غير المعترف بها خلافات ين قياديين حوثيين هما المعين وزير للزراعة من قبل المليشيات، عبدالملك الثور ونائبه ماجد هاشم المتوكل، على خلفية عملية فساد مالي وإداري.