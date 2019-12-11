"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ" تختار دبي لاستضافة "أسبوع المناخ الإقليمي"

المصدر: مدريد -وام

أعلن رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، سعيد محمد الطاير، أن "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ" اختارت إمارة دبي لاستضافة "أسبوع المناخ الإقليمي 2020" الذي يعد الأول من نوعه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيتزامن مع معرض "إكسبو 2020 دبي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد خلال فعالية "أسابيع المناخ الإقليمية" المقامة ضمن مؤتمر "الأطراف الخامس والعشرين (COP25)" لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) الذي ينظم في العاصمة الإسبانية مدريد ويمتد حتى 13 ديسمبر الجاري.

وقد ترأس سعيد محمد الطاير وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للطاقة في دبي و"المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي" للمشاركة في فعاليات خلال مؤتمر "الأطراف الخامس والعشرين".

شارك في المؤتمر الصحافي، وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي سلط الضوء في كلمته على أهمية المؤتمر وجهود الدولة الحثيثة للتصدي للتغير المناخي.

كما حضر المؤتمر الصحافي كل من سفير الدولة لدى المملكة الاسبانية، ماجد حسن السويدي، ووكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي فهد الحمادي، نائب الأمين التنفيذي "لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" عويس سرمد، ونائب رئيس مجلس إدارة "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" المهندس وليد سلمان، وعضو مجلس إدارة المنظمة أحمد بطي المحيربي، ومدير المنظمة عبد الرحيم سلطان.

وقال سعيد محمد الطاير، في كلمته: "يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اختيار إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة "أسبوع المناخ الإقليمي 2020" الذي يعد الأول من نوعه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "ستتولى اللجنة التوجيهية لمركز التعاون الإقليمي المشترك (MENA RCC) بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ"، والذي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها تنظيم "أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بدبي العام المقبل ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، وذلك لأول مرة بالمنطقة وبحضور أكثر من 10 آلاف مشارك ويسر "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" أن تنضم لشركاء "أسابيع المناخ الإقليمية" المساهمين في تنظيم الدورة الأولى من هذا الحدث الفريد خلال النصف الثاني من عام 2020 في إطار تعاوننا المشترك مع "أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ".

وأوضح أن هذا الحدث البارز يهدف إلى تعزيز وتسريع التحول نحو نموذج جديد للنمو المستدام إلى جانب تسليط الضوء على أهمية معالجة قضايا تغير المناخ ومواجهة التحديات الإنمائية العالمية وتحرص "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" دوما على دعم مثل هذه المبادرات وتؤكد أنها لن تدخر وسعا في دعم "أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020" على أعلى المستويات.

وأضاف يوفر الحدث منصة مهمة لمختلف المجتمعات في المنطقة للمشاركة مع اقتراب الموعد المقرر العام المقبل لمراجعة الدول المعنية لجهودها وإنجازاتها على صعيد خططها الوطنية الخاصة بالعمل المناخي الهادف إلى دعم اتفاقية باريس وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع: "في ضوء خبرة دبي الطويلة في تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية والتزامها الراسخ بتعزيز أجندة الاقتصاد الأخضر فإننا واثقون من توفير المنصة المثالية لكل المشاركين في "أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020" لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على الجهود التي يجب الاضطلاع بها للتخفيف من تبعات التغير المناخي والتكيف معها ونتطلع إلى لقائكم جميعا في دولة الإمارات العام المقبل خلال فعاليات هذا الحدث النوعي الرائد".