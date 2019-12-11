ميليشيات الحوثي تستهدف مستشفى في السعودية بـ"الكاتيوشا"

المصدر: جازان - واس

أعلن المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية «كاتيوشا» أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، ما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.



وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، لافتاً إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس».