أشتية: نركز لحشد ضغط عـلى إسرائيل لإنجاز الانتخابات الفلسطينية فـي القــدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أمس، أن حكومته تركز على حشد ضغط دولي على إسرائيل، للسماح بإنجاز الانتخابات الفلسطينية في القدس، فيما اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير حل الدولتين، المدعوم دولياً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتفصيلاً، قال أشتية، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى، الليلة قبل الماضية، تقريراً من لجنة الانتخابات المركزية بشأن ردود الفصائل على مبادرة إجراء انتخابات تشريعية، تتلوها انتخابات رئاسية.

وأضاف أن معظم ردود الفصائل جاءت «مبشرة»، وأن «جل اهتمام الحكومة سيركز على الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإنجاز الانتخابات، كما ستوفر الحكومة كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية».

من جهة أخرى، رحب أشتية بقرار الكونغرس الأميركي، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي «يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان والضم، ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة».

واعتبر أن القرار «يمثل رفضاً لسياسات الإدارة الأميركية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين».

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مقتضب مساء أمس، أن عباس «استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة بينهما، لتذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة».

وكان عباس كلف، في السابع من أكتوبر الماضي ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية والاتفاق على ذلك مع الفصائل.

وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بالانتخابات الرئاسية.

وقدم ناصر، أمس، تقريراً إلى الرئيس عباس، يتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة.

وأشار ناصر في التقرير إلى موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، مؤكداً جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية. وأرسلت اللجنة نسخة من هذا التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى الرئيس حول الانتخابات العامة.

وبذلك تكون اللجنة أنهت إيجابياً جميع المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، حيث إن إجراء الانتخابات، يقرره الرئيس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون.

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه صائب عريقات، أمس، إسرائيل وإدارة ترامب بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً.

واعتبر عريقات، في بيان عقب استقباله في الضفة الغربية وفداً أميركياً من أصول لاتينية، أن ما آلت إليه أوضاع عملية السلام نتيجة ممارسات وقرارات إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «التي تهدف فعلياً إلى تدمير مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية».

وأشار خصوصاً إلى قرار ترامب، نهاية عام 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شرعنة الاستيطان الإسرائيلي، وإسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد عريقات أن السلام سيتحقق «عندما تلتزم إسرائيل بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي أكدت وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية». وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية.

في المقابل، اتفق أكبر حزبين في إسرائيل، أمس، على تحديد تاريخ الثاني من مارس موعداً لإجراء انتخابات، إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة، بينما يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له. وتنتهي غداً مهلة مدتها 21 يوماً، كان بإمكان البرلمان فيها ترشيح أحد أعضائه إذا حصل على تأييد الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم، ما سيؤدي لحل البرلمان ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يوماً.

وإذا أجريت تلك الانتخابات، فستكون الثالثة على مستوى البلاد في أقل من عام. ولم تظهر استطلاعات الرأي، التي أجريت أخيراً أي تغير جذري في آراء الناخبين عما كانت عليه في اقتراعين لم يخرجا بنتائج حاسمة في أبريل وسبتمبر.

ولم يحصل حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، ولا حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، بزعامة منافسه الرئيس بيني غانتس على ما يكفي من المقاعد في البرلمان، لتحقيق أغلبية حاكمة خلال الاقتراعين السابقين.