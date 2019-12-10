إضراب في الخليل احتجاجاً على التوسع الاستيطاني

المصدر: الخليل – د.ب.أ

عم إضراب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، أمس، احتجاجاً على التوسع الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل، بعدما أعلنت، أخيراً، عزمها بناء حي استيطاني جديد في قلب المدينة.

وتم الإعلان عن الإضراب بدعوة من حركة «فتح»، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تنديداً بالهجمة الاستيطانية، التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة». وأكدت فتح، في بيان، أن «استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي فيها وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في كل مناطق المحافظة، تدلل على أن هناك قراراً سياسياً من حكومة إسرائيل بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة».