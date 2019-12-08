تبادل سجينين بين واشنطن وطهران

المصدر: واشنطن - وكالات

تبادلت الولايات المتحدة وإيران سجينين، هما أميركي من أصل صيني اعتقل في إيران لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التجسس، وسجين إيراني، وذلك في تعاون نادر بين الدولتين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الأميركي من أصل صيني شي يو وانغ، عائد إلى الولايات المتحدة، كما قال مسؤول إيراني إن الإيراني مسعود سليماني تم الإفراج عنه في وقت سابق في الولايات المتحدة.

وقدمت سويسرا التسهيلات الخاصة بتبادل السجينين، وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استقبل سليماني في زيوريخ التي قالت الوكالة إنها شهدت عملية التبادل، لافتة إلى أن سليماني سيعود إلى إيران في الساعات المقبلة.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، لم يذكر ترامب الإفراج عن سليماني، لكنه شكر الحكومة السويسرية على مساعدتها في التفاوض للإفراج عن وانغ.