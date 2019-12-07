صلاة الفجر بـ100 ريال والعشاء بـ50.. رسوم الحوثيين لدخول المساجد

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن وضمن انتهاكاتها وعبثها بدور المساجد، رسوماً على المصلين الذين يؤدون الصلاة في مساجد صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر وسكان محليون في العاصمة اليمنية، قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية مؤخرا بفرض رسوم مالية على المصلين في بعض مساجد العاصمة الواقعة في الأحياء ذات الكثافة السنية، في إطار ما أسمته حملتها لجمع الأموال لتمويل عملياتها الحربية.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات نصبت لوحات إعلانية في مداخل عدد من مساجد العاصمة تضم أسعار الدخول إلى المساجد لأداء الصلاة، لافتة إلى أن اللوحات الإعلانية حملت تسعيرة دخول المصلي إلى المساجد على النحوي التالي: لأداء صلاة الفجر (100) ريال، وصلاتي المغرب والعشاء (50) ريالاً، وصلاة الجمعة (100) ريال، وصلاة التراويح (100) ريال، فيما صلاتي الظهر والعصر تؤديان مجاناً.

كما بينت اللوحة أن المبلغ يشمل جميع الخدمات ويسمح لكل أب اصطحاب أبناً واحداً مجاناً، مبينة أنه وتعاون منهم يسمح لخطيب الجمعة مجاناً والمؤذن مجاناً مع اثنين من مرافقيه.

ولاقى هذا الإعلان استهجان وغضب كبيرين من قبل اليمنيين والذي يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكان العبادة، حيث استهدفت هذه المليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.