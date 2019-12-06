الجبير: الحل الوحيد في اليمن سياسي

المصدر: عواصم –وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن، وإن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشدداً على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وتفصيلاً، أكد الوزير السعودي، خلال كلمته في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، المنعقد في العاصمة الإيطالية، أن الحل الوحيد في اليمن سياسي، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن،

وأشار إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأضاف الجبير: "ندعم حملة "الضغط الأقسى"، وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".