السعودية تؤكد أن فلسطين قضيتها الأولى

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت المملكة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنها «لا ترى مبرراً لاستمرار هذا الصراع، في ظل وجود توافق دولي حيال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس، في مقر الأمم المتحدة في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة لدى النمسا، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.