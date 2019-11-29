شهيد بالخليل وهدم منازل 4 أسرى واعتقالات في الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب نجله بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر صدم مركبتهما من قبل جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فرش الهوا بالخليل فجر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن المواطن محمد نصار النواجعة من مدينة يطا بمحافظة الخليل «استشهد وأصيب نجله ثائر بجروح مختلفة فجر أمس، بعد صدم مركبتهما من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية في منطقة فرش الهوا بالمحافظة عقب عملية هدم منازل أربعة أسرى».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت كاحل فجر أمس بمرافقة الجرافات الثقيلة، وهدمت منازل أربعة أسرى فلسطينيين يتهمهم الجيش الإسرائيلي بقتل جندي قبل ثلاثة أشهر في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن عملية هدم المنازل أعقبتها مواجهات بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين أصيب عدد منهم بالرصاص المطاطي والاختناق. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن عملية الهدم استهدفت أعضاء خلية نفذت عملية طعن قتل فيها جندي إسرائيلي في الخليل في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الجيش، في بيان، أن عملية الهدم تمت بعد رفض الالتماسات التي قدمتها عائلات الأسرى الأربعة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تنفيذ أوامر الهدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، خمسة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد عمليات دهم وتفتيش تخللتها مواجهات في بعض المناطق. واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عقب اقتحامها المنازل.