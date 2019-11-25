20 قتيلاً في انفجار لغم داخل مدرسة وغارات بسورية

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة أطفال على الأقل، وإصابة أطفال آخرين بجروح، أمس، وذلك جراء انفجار لغم أرضي داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الطيبة الواقعة بأطراف مدينة الميادين شرق دير الزور، لافتاً إلى وجود بعض الجرحى في حالات خطرة.

وأوضح المرصد أن طائرات حربية تابعة للجيش السوري شنت غارات على الفصائل المسلحة بمناطق في قرية حيش جنوب إدلب، كما جددت الطائرات المروحية استهدافها لأماكن في كفرنبل وحزارين وحاس ومعرزيتا بريف إدلب الجنوبي، وسط تنفيذ طائرات حربية روسية مزيداً من الغارات على المنطقة، ووثق المرصد السوري مقتل تسعة من مقاتلي الفصائل، وستة من أفراد القوات السورية، جراء الاشتباكات بمحيط قرية المشيرفة. وأشار المرصد إلى أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) واصلت عمليات تمشيط للقرى والنقاط التي تقدمت إليها الفصائل الموالية لتركيا، عند مشارف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، وأوضح أن الكثير من جثث مقاتلي الفصائل بقي في مكانه.