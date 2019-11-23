قرقاش: سياسة المحاور أثبتت فشلها مراراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن «سياسات المحاور» أثبتت فشلها مراراً وتكراراً في منطقتنا والعالم.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سياسات المحاور أثبتت فشلها مراراً وتكراراً في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات، دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة».

وتابع قرقاش في تغريدته قائلاً: «الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد، ولن تترك أثراً على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض».

- الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد، ولن تترك أثراً على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض.