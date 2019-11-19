الاحتلال الإسرائيلي يقصف دمشق بـ 5 صواريخ

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دوي الانفجارات، التي سُمعت، صباح اليوم الثلاثاء، في دمشق ناجمة عن استهدافٍ إسرائيلي بنحو خمسة صواريخ لمواقع واقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة السورية، وذكر أن الدفاعات الجوية للقوات الحكومية السورية تصدت للصواريخ، وتمكنت من إسقاط بعضها.



ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية، وأشار المرصد إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف المواقع التي انطلقت منها أربعة صواريخ من داخل الأراضي السورية، على الجولان السوري المحتل، في وقت سابق.



وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم، اعتراض نظام القبة الحديدية أربعة صواريخ، انطلقت من سورية على الجولان المحتل.