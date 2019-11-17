الصفدي ينسحب من الترشح لحكومة لبنان.. ويختار الحريري

المصدر: بيروت - أ ف ب

طلب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، أن يتم سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة لبنان.

وكانت تسريبات حول احتمال تكليف الصفدي تشكيل حكومة أثارت غضب المتظاهرين اللبنانيين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.



وأفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل الخميس الجمعة، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وحزب الله وحركة أمل، على تسمية محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.



لكنّ الصفدي قال في بيان: «ارتأيتُ أنّه من الصّعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيّين تُمكنها من اتّخاذ اجراءاتٍ إنقاذيّة فوريّة تضع حداً للتدهور الاقتصادي والمالي، وتستجيب لتطلّعات الناس في الشارع».



وأضاف: «وعليه، أطلبُ سحب اسمي من التّداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتمّ تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد تشكيل الحكومة».