استقالة وزيرة الأشغال الكويتية بعد استجواب في البرلمان

المصدر: الكويت - متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان بوشهري الثلاثاء استقالتها من منصبها، وذلك في كلمة ألقتها في مجلس الأمة، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، وهى أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها «من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق».

وقالت إنها تقف الیوم «برأس مرفوعة» في مواجھة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرھا واعتزازھا بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وذكرت الوزيرة: «حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها»

وجاء هذه الخطوة من جانب الوزيرة بعد توقيع 22 نائبا بطرح الثقة في الوزيرة عقب جلسة استجوابها اليوم من جانب النائب عمر الطبطبائي.

وقال النائب عمر الطبطبائي خلال الاستجواب إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

وأضاف أن الوزيرة تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، وتقول أن الدورة المستندية هي التي تعطل تنفيذ مشاريع أعمال الطرق ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك.