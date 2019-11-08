بالصور.. إصابة 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة

المصدر: غزة - د ب أ

أصيب 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وذلك خلال الجمعة الـ«82» لمسيرات العودة و كسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المصابين 29 بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما البقية بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكانت هذه الجمعة رقم 82 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعار(مستمرون) بالمسيرات فيما سيتم إطلاق اسم (تجديد التفويض لوكالة الغوث) الدولية «أونروا» قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر على تجديد تفويضها الأسبوع المقبل.