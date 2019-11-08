محمد بن سلمان: اتفاق الرياض فاتحة خير لحل شامل ينهي الأزمة اليمنية

المصدر: الرياض - وام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي قدم التهاني بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.